L'adhésion d'Assane Faye aux idéaux d'Ousmane Sonko constitue un événement politique majeur, incarnant l'alliance stratégique d'un discret homme d'affaires doté d'un carnet d'adresses planétaire et d'une influence soupçonnée des chancelleries d'Occident en Afrique Centrale.



Un carnet d'adresses géopolitique



Globe-trotter et artisan des tractations feutrées, Assane Faye franchit les frontières avec une aisance remarquable. Proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, cet acteur influent tisse sa toile bien au-delà des terres sénégalaises.

Ses connexions s'étendent des cercles diplomatiques israéliens aux dorures de l'Élysée, sans oublier les palais présidentiels d'Afrique Centrale, entre autres. Véritable passerelle entre les puissants de ce monde, il manœuvre dans l'ombre pour décrisper des crises ou sceller des ententes secrètes.



Entre foi et pragmatisme : le portrait d'un stratège



Loin des tumultes de la clameur publique, l'homme se définit par une singulière alchimie de rigueur morale et d'efficacité pragmatique. Ses familiers le décrivent habile, généreux et armé d'une foi inébranlable.

Capable de naviguer à travers les différentes chapelles religieuses du Sénégal avec une égale déférence, il excelle dans l'art de marier les contraires et de rapprocher des mondes que tout oppose.



L'« Éminence Grise » des puissants

À mots couverts, ses pairs et des dignitaires d'État lui attribuent le titre révérencieux d'« Éminence Grise ». Homme de dialogue et de conciliation, Assane Faye sait parler à tous les chapitres de la scène publique, maniant l'art délicat de l'apaisement des conflits.

En joignant sa destinée à celle d'Ousmane Sonko, ce diplomate de l'ombre insuffle à cette dynamique politique la résonance d'un réseau international insoupçonné.

