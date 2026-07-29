La Salle des Banquets de la Présidence de la République s'apprête à devenir, ce mercredi, le théâtre d'un de ces rendez-vous politiques où les destins basculent en un trait de plume.



À la veille de ce Conseil des ministres crucial, une atmosphère de veillée d'armes s'est emparée de la haute sphère étatique. Pour nombre de ministres et de directeurs généraux d'entreprises publiques — singulièrement parmi ceux dont la fidélité se liait naguère aux pas de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko —, le sommeil s'est fait rétif, lourd d'une anxiété que le silence de la nuit ne saurait apaiser.



Tout au long de cette journée dominée par l'incertitude, l'angoisse sera le maître-mot de ces hauts dignitaires, suspendus à la menace d'un couperet présidentiel dont le mouvement, gracieux mais implacable, s'apprête à fendre l'air. Point ne sert d'être oracle pour deviner que l'ordre du jour dissimule une profonde reconfiguration des visages du pouvoir.

La rumeur des limogeages à venir bruisse déjà dans les chancelleries, tournant tous les regards vers les ors de la Présidence, ce « Keur Gou Mak » où se scellent les ambitions nationales.

En prélude à ce grand bouleversement, la démission théâtrale du rappeur « Nit Doff » résonne comme un premier coup de semonce.

Si les mauvaises langues persiflent, affirmant que l'artiste a sagement attendu les émoluments de sa dernière lune avant de tirer sa révérence, l'histoire retiendra qu'il a choisi de devancer l'orage. L

es prochaines heures lèveront le voile sur ce secret d'État, révélant qui, de l'indécis ou du souverain, aura le dernier mot sous le ciel de la République.

