Grand-Yoff : pour financer son rêve d'Europe, un gérant détourne la caisse de son employeur et finit rattrapé par la justice

Le rêve d'une vie meilleure sur le continent européen s'est finalement brisé devant les juges du tribunal des flagrants délits de Dakar.

À seulement 20 ans, Mouhamed Saliou Diallo a été condamné, mercredi 29 juillet 2026, à trois mois d'emprisonnement ferme pour abus de confiance, après avoir détourné une importante somme d'argent au préjudice de son employeur avant de prendre la fuite vers Ziguinchor.



Selon les éléments débattus à l'audience, le jeune homme nourrissait depuis plusieurs mois le projet d'émigrer clandestinement vers l'Europe. Faute de ressources suffisantes pour concrétiser cette ambition, il aurait choisi de puiser dans les fonds de la boutique dont il assurait la gestion, convaincu que cet argent lui permettrait de financer son départ.





Une confiance trahie



Les faits remontent au jour où Yacouba Diop, propriétaire d'une boutique située à Grand-Yoff, constate une situation inhabituelle. Son employé, réputé jusque-là pour son assiduité, n'avait pas ouvert le commerce aux premières heures de la matinée, comme il en avait pourtant l'habitude.



L'anomalie est d'abord relevée par le propriétaire de l'immeuble abritant la boutique, également chef de quartier. Inquiet de cette ouverture tardive, celui-ci alerte immédiatement Yacouba Diop afin qu'il vienne vérifier la situation.



Arrivé sur les lieux, l'employeur découvre avec stupeur que son gérant a disparu. Plus inquiétant encore, une partie des liquidités ainsi qu'une quantité importante de marchandises ont été emportées.



Estimant son préjudice à plus de 1,2 million de francs CFA, le commerçant dépose aussitôt une plainte auprès des services de police.

Une cavale interrompue à Ziguinchor



Après avoir quitté Dakar, Mouhamed Saliou Diallo s'était réfugié à Ziguinchor dans l'espoir d'échapper aux recherches des enquêteurs. Cette fuite sera toutefois de courte durée. Localisé puis interpellé, il est ramené à Dakar pour les besoins de l'enquête.



Lors de son audition, le jeune homme reconnaît avoir agi dans le but de financer son projet migratoire vers l'Europe. Une déclaration qui éclaire les motivations d'un passage à l'acte présenté par les enquêteurs comme une rupture brutale avec la confiance que lui accordait son employeur.



Une version contestée devant le tribunal



Traduit devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance portant sur des biens évalués à 1 225 000 francs CFA, le prévenu adopte toutefois une ligne de défense différente.



S'il reconnaît avoir soustrait de l'argent, il conteste le montant du préjudice avancé par la partie civile.

« Je n'ai pris que 500 000 francs CFA », affirme-t-il à la barre, estimant être injustement accusé d'avoir détourné une somme plus importante.



Son ancien employeur, pour sa part, maintient ses déclarations et sollicite la réparation intégrale du dommage qu'il évalue à 1 225 000 francs CFA.





Trois mois de prison ferme



À l'issue des débats, le ministère public avait requis une peine de six mois d'emprisonnement ferme à l'encontre du prévenu.

Le tribunal a finalement retenu la qualification d'abus de confiance et condamné Mouhamed Saliou Diallo à trois mois de prison ferme. Sur le plan civil, il a également été condamné à verser à son ancien employeur la somme de 1 225 000 francs CFA en réparation du préjudice retenu par la juridiction.



Cette affaire rappelle, une nouvelle fois, que les projets d'émigration irrégulière conduisent parfois certains jeunes à des actes désespérés dont les conséquences judiciaires viennent durablement compromettre l'avenir qu'ils espéraient construire ailleurs.

