L’altruisme dans l’ombre : Le geste d’une vie de Nazir Samb pour Darou Mouhty

À Darou Mouhty, la quête de l’onde pure, cette denrée devenue aussi rare que précieuse, vient d’accomplir une avancée mémorable. Sous l’impulsion visionnaire de Monsieur Mouhamed Nazir Samb, la cité de Mame Thierno s’apprête à s’enrichir d’une sixième infrastructure hydraulique.



La cérémonie de pose de la première pierre s’est parée d’une rare solennité, honorée par la présence bienveillante de Serigne Khalil Mbacké, garant spirituel de la lignée de Mame Thierno Birahim, qu’accompagnait son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss.



Cet ouvrage se distingue par une ingénierie de haute technicité. Adoptant la technologie novatrice du forage télescopique, il promet d’optimiser magistralement le débit ainsi que la limpidité de l’eau.



Un majestueux château d’eau, doté d'une capacité remarquable de deux cents mètres cubes, viendra couronner l'installation. Cette œuvre architecturale et technique a été pensée pour s'inscrire dans la durée, afin de devancer les besoins grandissants de Darou et de ses confins.



Au-delà de la prouesse technologique, cette initiative s'impose comme une œuvre de haute portée humanitaire et sociale.

En densifiant le réseau existant, elle vient alléger le fardeau des populations, et plus particulièrement celui des femmes et des enfants, traditionnellement voués à la rude épreuve du portage de l’eau.

Par cet engagement réitéré, qui porte à six le nombre d’ouvrages offerts à la commune, Mouhamed Nazir Samb insuffle une dynamique vertueuse de développement et de concorde, offrant un remède pérenne aux tourments du quotidien.



L’altruisme du donateur ne saurait toutefois se résumer à ce seul monument de bienfaisance. Déjà, les colonnes de Dakarposte s’étaient fait l’écho de ses largesses antérieures, des actions d’une magnanimité si singulière qu’elles continuent de nourrir l'admiration publique.



Dans les annales des cités religieuses du Sénégal, les élans de ferveur se mesurent souvent à l'aune du sacrifice et de la dévotion.

À Darou Mouhty, l’appel à la piété vient de trouver un écho retentissant, quoique feutré, en la personne de Nazir Samb.



Répondant à l’invitation des autorités de la sainte contrée pour la rénovation de sa grande mosquée, ce capitaine d’industrie, dont le nom n'évoque pour le grand public qu'une rumeur lointaine, a consenti à un sacrifice financier hors du commun en déposant la somme de (200.000.000 francs cfa) deux cents millions de francs CFA sur le tapis de la dévotion mouride.

Nazir Samb est de cette race d’hommes que la fortune n’a point corrompus. Entrepreneur d’envergure, bâtisseur de l’ombre, il orchestre avec une rigueur d'orfèvre des chantiers d'envergure, jetant des ponts, traçant des routes et érigeant des édifices par-delà les frontières de la sous-région.



Sa réputation d'excellence est telle que l'institution militaire elle-même, pourtant prompte à la réserve, lui accorde sa confiance pour ses travaux les plus délicats. Pourtant, là où d’autres rechercheraient l’éclat factice des projecteurs et les lauriers de la célébrité, cet homme d’affaires choisit la pénombre de l'anonymat, fuyant avec une constance remarquable l’ostentation des parvenus.

Sa générosité ne s'arrête pas aux portes des édifices de pierre. Chaque année, à l'occasion du Grand Magal de Touba, Nazir Samb déploie des trésors d’ingéniosité pour adoucir le pèlerinage de ses contemporains.



Entre deux vols internationaux, il veille personnellement au transport gracieux de fidèles inconnus et assure la subsistance de milliers de pèlerins, s’honorant tout particulièrement de servir la noble lignée de Serigne Touba établie à Darou Mouhty.

En investissant ainsi sa fortune dans la réfection de ce sanctuaire, Nazir Samb semble habité par cette promesse prophétique immortalisée par l’imam Mouslim : « Quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une demeure semblable au Paradis. »

Grâce à cette contribution monumentale, la grande mosquée de Darou Mouhty s'apprête à revêtir ses plus beaux atours, s'érigeant désormais comme le joyau d’une communauté unie dans la foi et la reconnaissance.



