Concours général 2026 : le président Faye s'engage à l'avènement d'un Sénégal inclusif, propice à l'épanouissement de chaque talent

Lors de la solennelle commémoration du Concours général 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a magnifié avec ferveur son dessein d'édifier un Sénégal ancré dans une scrupuleuse égalité des chances.



Face à l'aréopage des plus brillants esprits scolaires du pays, le chef de l'État a clamé, selon les colonnes du quotidien Le Soleil, que la métamorphose de la patrie exigeait, en guise de prémices, un investissement d'envergure dans le capital humain.



« La terre sénégalaise que nous façonnons ne saurait tolérer qu'un seul talent soit abandonné au gré des chemins. C'est cette République de l'équité et du mérite que nous appelons de nos vœux », a-t-il proclamé, arguant que le destin d'un enfant ne devait en rien pâtir de son extraction sociale ni de son ancrage géographique, mais s'accomplir sous l'égide de ses propres vertus et des perspectives offertes par la Nation.



Au dire de Bassirou Diomaye Faye, les arbitrages contemporains en matière éducative scelleront irrémédiablement le rang du Sénégal au panthéon des grandes nations du savoir, de l'inventivité et de la modernité.

Il a mis en exergue que l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, loin de se cantonner à une simple planification économique, matérialisait une authentique aspiration à la souveraineté et à la pérennité du développement.



Le chef de l’État a, par ce prisme, élevé l’institution scolaire au rang de priorité cardinale.

« Les fondations stratégiques d'un peuple ne résident point dans le bitume des routes, ni dans l'immensité des infrastructures portuaires ou aéroportuaires. Le premier rempart, le premier phare stratégique d’une nation demeure son école », a-t-il énoncé avec force.

C'est dans cette optique qu'il a orchestré un vibrant plaidoyer en faveur d'un soutien accru aux disciplines mathématiques, scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'innovation, vecteurs indispensables, selon lui, de l'opulence et de l'indépendance nationale.



En guise d'épilogue, Bassirou Diomaye Faye a formé le vœu que la postérité garde mémoire d'un Sénégal ayant résolument choisi d'asseoir sa grandeur sur le savoir, la quête de l'excellence et le génie souverain de son peuple.