L'Espagne mobilise ses forces militaires à Ceuta pour endiguer l'afflux massif de migrants en provenance du Maroc

Plusieurs centaines de migrants sont parvenus à franchir clandestinement la frontière séparant le Maroc de Ceuta, submergeant les capacités d’accueil des autorités locales. Face à cette situation critique, Madrid et Rabat ont annoncé leur ferme intention d’accélérer les procédures de reconduite à la frontière.

Parallèlement, l’Union européenne a proposé l’assistance opérationnelle de son agence Frontex, ravivant les douloureux souvenirs de la crise migratoire majeure qui avait secoué l’enclave espagnole en 2021.

Le gouvernement espagnol a officiellement annoncé le déploiement de forces armées au sein de son exclave nord-africaine afin d’y renforcer la sécurité.



Cette décision fait suite à une séquence chaotique de vingt-quatre heures durant laquelle des centaines d’individus ont forcé le passage, beaucoup d’entre eux contournant les infrastructures frontalières à la nage pour fouler le sol européen.



Peu avant cette annonce, le président de la ville autonome de Ceuta, Juan Jesús Vivas, avait solennellement exhorté l’exécutif espagnol à proclamer l’état d’urgence nationale. Alertant sur le fait que l’administration locale se trouvait totalement dépassée par l’ampleur des arrivées, il réclamait une prise en main directe de la situation par l'État central.

Dans un premier temps, le ministère de l’Intérieur avait rejeté cette éventualité, arguant que le cadre réglementaire de la protection civile espagnole n'incluait pas les flux migratoires parmi les risques sectoriels éligibles.

Néanmoins, l'aggravation des faits a finalement contraint Madrid à ordonner l'intervention des troupes pour rétablir l'ordre public et sécuriser le territoire.



À l'échelle continentale, le commissaire européen chargé de la Migration, l'Autrichien Magnus Brunner, a affirmé maintenir un contact permanent avec les autorités de la péninsule. Il a rappelé avec insistance que la sanctuarisation des frontières extérieures de l’Union demeurait « un pilier fondamental de la stratégie de lutte contre l’immigration clandestine ».

La Commission européenne a par ailleurs confirmé avoir formellement offert l'appui technique et humain de Frontex.



Cette soudaine recrudescence des tensions frontalières fait écho aux événements de 2021, époque à laquelle près de 10 000 personnes avaient pénétré à Ceuta en l'espace de quarante-huit heures.

Si le Maroc réaffirme aujourd'hui sa pleine coopération avec l'Espagne et les instances européennes pour endiguer ce phénomène, Rabat reste historiquement soupçonné par plusieurs observateurs d'instrumentaliser les flux migratoires comme un levier de pression politique sur son voisin ibérique.

