Une délégation du parti Rewmi reçue en audience par Serigne Moussa Nawel

À l'approche de la commémoration solennelle du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, une haute délégation du parti Rewmi s'est rendue ce jeudi 30 juillet 2026 auprès de Serigne Moussa Nawel, éminent Djewrigne du Khalif général, Serigne Mountakha Mbacké.

Conduite avec déférence par le docteur Abdoulaye Ndoye, premier vice-président de la formation politique, la députation comptait également dans ses rangs le ministre Yankhoba Diattara, directeur de cabinet politique du président Idrissa Seck.

Cette rencontre empreinte de piété et de courtoisie républicaine s'inscrit dans la pure tradition des hommages précédant les grandes célébrations de la communauté mouride.