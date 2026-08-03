Le Grand Magal de Touba : Une parole souveraine entre gratitude, dévotion et dessein d’avenir

L’allocution solennelle de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides, est demeurée l’un des instants les plus mémorables de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba 2026. Porté par la voix de son éminent porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, ce message magistral s'est articulé autour d'une triple exigence : l’expression d’une profonde reconnaissance envers la communauté des croyants, la réaffirmation sacrée du ndigueul, et l’impérieuse nécessité d’édifier une stratégie pérenne pour accompagner l'essor constant de ce grand rassemblement.



Au nom du guide spirituel, le porte-parole a d'abord rendu un vibrant hommage à l'ardente mobilisation des disciples, venus répondre promptement à l'appel de fonds destiné à la restauration de la Grande Mosquée de Touba. Il a rappelé que cette œuvre pieuse s’inscrivait dans le sillage d’une injonction intime reçue par Serigne Mountakha Mbacké, l'invitant à entreprendre la rénovation de ce haut lieu du mouridisme.



« Il fit appeler la communauté, et celle-ci répondit d’un unique élan. Contribuer aux travaux de la Grande Mosquée recèle des grâces inestimables », a proclamé Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, voyant dans cet élan la preuve éclatante de la fidélité indéfectible des mourides envers leur guide.



Le discours a, par la suite, magnifié la place cardinale du ndigueul, érigé en pilier fondateur de la foi mouride. Selon le porte-parole, le Khalife a tenu à rappeler que la soumission fervente aux préceptes de Cheikh Ahmadou Bamba demeure la clé de voûte de l’engagement du disciple.



« L'obéissance rigoureuse aux instructions du Cheikh est le gage de notre accomplissement, ici-bas comme dans l’au-delà », a-t-il insisté, exhortant les fidèles à demeurer les gardiens vigilants des valeurs de discipline, de labeur et de haute spiritualité léguées par le fondateur de la confrérie.



S'ouvrant enfin sur les défis inhérents à l’organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a plaidé pour une mutation profonde des méthodes actuelles. Devant le flux sans cesse grandissant de pèlerins, il a invité la communauté mouride et l’appareil d’État à dépasser la simple gestion conjoncturelle des préparatifs annuels pour concevoir une vision prospective embrassant les dix prochaines décennies de l'événement.

Pour le porte-parole, cet effort d'anticipation s'impose comme une nécessité absolue pour relever avec succès les défis majeurs liés aux infrastructures, à la fluidité des transports, à l'assainissement, à la santé publique ainsi qu’à la sécurité générale.

Il a conclu en rappelant que le Grand Magal de Touba, qui célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba face à l'oppresseur, s'impose aujourd'hui comme l'une des plus gigantesques célébrations religieuses de l'humanité.



À travers cette parole inspirée, le Khalife général insuffle une ambition nouvelle, appelant à inscrire l’évolution du Grand Magal dans une temporalité durable, à la mesure de son rayonnement spirituel, de son opulence économique et de sa dimension magistrale pour le Sénégal.

