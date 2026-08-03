Diplomatie : Emmanuel Macron pressenti à Dakar fin octobre pour sa première visite officielle sous l'ère Diomaye Faye

Le président de la République française, Emmanuel Macron, est annoncé à Dakar à la fin du mois d'octobre.

Si l'information circule avec insistance dans les cercles diplomatiques, elle n’a pas encore fait l’objet d’une confirmation officielle de la part de l'Élysée ou du palais de la République du Sénégal.



Les sources les plus avisées, habituellement au fait des mouvements interétatiques, observent une réserve stricte, se refusant à tout commentaire prématuré sur les modalités de ce voyage tant attendu.



Cette visite, si elle se concrétise, revêtira un caractère inédit. Et pour cause ?

Depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême en avril 2024, le président français n'a en effet pas encore foulé le sol sénégalais.

Un contraste saisissant avec l'agenda du chef de l'État sénégalais, qui a multiplié les déplacements en France.



On retient notamment son déjeuner de travail à Paris en juin 2024, sa participation aux commémorations du débarquement de Provence en août de la même année, ainsi qu'une visite officielle dans la capitale française en août 2025.

Les deux dirigeants s'étaient également entretenus en terrain neutre, notamment à Nairobi en mai 2026, en marge du sommet Africa Forward.



Dans les salons politiques, ce voyage suscite déjà de vifs commentaires.

Pour certains analystes, Emmanuel Macron, qui entame la fin de son second mandat, tient à réaffirmer l'ancrage de la France au Sénégal, un partenaire historique incontournable dans une sous-région en pleine mutation.

Pour d'autres, cette visite s'inscrit dans une dynamique de facilitation politique plus discrète : des rumeurs persistantes prêtent à Paris un rôle de médiateur dans le rapprochement entre l'actuel président et son prédécesseur, Macky Sall, dont les ambitions pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies continuent d'alimenter les conversations à Dakar.



Quelles que soient les conjectures, les relations de travail entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye sont décrites comme fluides et constructives, et ce sommet dakarois devrait sceller la continuité d'un partenariat bilatéral séculaire.

