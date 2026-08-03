Clôture de l'instruction judiciaire dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts

Dakarposte a appris de sources fiables que l'information judiciaire ouverte dans le cadre de l'affaire dite des « présumés homosexuels » entre désormais dans sa phase terminale.



Par le biais d'un avis aux conseils daté du 1er août 2026, le magistrat instructeur du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a signifié aux avocats de la défense la clôture imminente de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale.



Ce dossier d'envergure met en cause une centaine d'individus. Parmi les principaux inculpés figurent notamment Pape Salif Rall Thiam, Adama Diallo, Ibrahima Camara, Mansour Bassirou Baldé, Sana Ba, Bécaye Faye, Bachir Ka, Mamadou Gning, Bécaye Ndiaye, Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng et Cheikh Amadou Tidiane Diallo, auxquels s'adjoignent 87 autres coprévenus.



Les charges retenues par le parquet s'avèrent particulièrement lourdes. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/SIDA, actes contre nature, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et complicité d'offre ou de cession de stupéfiants. Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 238, 239, 307 bis et 319 du Code pénal, l'article 36 de la loi n° 2010-03 du 10 avril 2010 relative au VIH/SIDA, les articles 97, 99 et 105 du Code des drogues, ainsi que la loi n° 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



Suivant le protocole édicté par l'article 169 du Code de procédure pénale, le dossier est mis à la disposition des conseils des parties pour une durée de trois jours. À l'issue de ce délai, la procédure sera transmise au procureur de la République afin que celui-ci formule son réquisitoire définitif.

L'acte de notification a été dûment acté par le greffier d'instruction du cabinet concerné.

