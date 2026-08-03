Palais de la République : Le crépuscule du protocole et l’héritage oublié de Bruno Diatta

L’élégance républicaine et la rigueur d'État semblent s'estomper dans les couloirs du Palais présidentiel.

Aujourd’hui, le constat s'impose avec la force d'une évidence amère : l'empreinte magistrale de Bruno Diatta, grand maître de cérémonie de la République, paraît s'être effacée, reléguant ses précieuses leçons de savoir-faire aux oubliettes de l'histoire contemporaine.

Rien, ou presque, de la discipline d’acier et du sens de la sacralité étatique légués par ce serviteur hors pair ne semble avoir survécu aux alternances récentes.



Le service protocolaire de la présidence actuelle donne l'impression d'avoir rompu le fil de l'excellence. L'on oublie trop souvent que le regretté Bruno Diatta n'était pas seulement le gardien des traditions sénégalaises, mais le formateur attitré des chefs de protocole de toute la sous-région, du Mali à la Côte d'Ivoire, en passant par la Gambie et les Guinées.



Admiratifs de son génie et de sa classe inégalable, les chefs d'État voisins sollicitaient régulièrement les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf pour « emprunter » ce maître de la diplomatie des apparences afin de parfaire leurs propres services.



Chaque détail comptait pour cet esthète du pouvoir. À la formation de chaque nouveau gouvernement, Bruno Diatta mettait un point d'honneur à contacter personnellement chaque ministre nommé.



La consigne était immuable, presque sacrée : le port d'un costume sombre était obligatoire et impératif pour la solennité de la photo officielle.



Les récentes fausses notes observées au sommet de l’État, qu'il s'agisse de la tenue froissée du président Bassirou Diomaye Faye à sa descente d'avion à Bamako ou de légers désagréments physiques non maîtrisés lors de ses allocutions, agissent comme de cruels rappels à l'ordre.



Ces incidents de forme, loin d'être anodins, soulignent par contraste l'importance vitale d'un protocole présidentiel rigoureux. Ils rappellent qu'en diplomatie comme en politique, la forme est le vêtement du fond, et que l'image de la nation se joue d'abord dans la perfection des détails.

