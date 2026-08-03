Justice : Mouhamadou Ndiaye Sonko entame une grève de la faim pour exiger son jugement

Arrêté pour offense au chef de l’État, le prévenu Mouhamadou Ndiaye Sonko a choisi de durcir sa posture face à ce qu’il qualifie de léthargie judiciaire. Selon des sources concordantes, l’activiste a entamé une grève de la faim de manière à exiger la tenue immédiate et sans délai de son procès.



Pour rappel, les déboires judiciaires du sieur Mouhamadou Ndiaye ont débuté suite à des incriminations de nature politique. Le parquet de Pikine, après avoir qualifié les faits, a officiellement transmis son dossier à l’instruction. Face au prolongement de sa détention préventive et à l’absence de perspectives claires quant à sa comparution devant un tribunal, l’intéressé a décidé d’employer ce mode de protestation extrême pour faire valoir ses droits constitutionnels à un procès équitable.

