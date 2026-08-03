SÉNÉGAL : LE GRAND MAGAL DE TOUBA CÉLÉBRÉ AU CŒUR DES PRISONS DAKAROISES

Dakar, le 3 août 2026 – À l'occasion de la commémoration du Grand Magal de Touba, émanation majeure de la ferveur de la communauté mouride, la Maison d’arrêt de Rebeuss ainsi que le Camp pénal de Liberté 6 ont été le théâtre de vibrantes cérémonies religieuses. Ces instants solennels de recueillement et d'oraisons ont offert aux personnes privées de liberté l'opportunité de s'associer pleinement à cet événement d'une haute portée spirituelle.



Par cette démarche, l’Administration pénitentiaire réaffirme avec force sa volonté de garantir le libre exercice du culte en milieu carcéral. En aménageant ces espaces de dévotion, l'institution s'emploie à offrir aux pensionnaires un cadre digne, propice à l'élévation spirituelle et à l'accomplissement de leurs devoirs religieux.



Au-delà de la stricte pratique rituelle, ces célébrations ont constitué une tribune privilégiée pour exalter les vertus cardinales de paix, de solidarité, de discipline et de concorde sociale, si chères aux enseignements du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba.

En perpétuant de telles initiatives, la direction de l'Administration pénitentiaire réitère son engagement indéfectible à accompagner les détenus dans leur cheminement intérieur.

Cette action s'inscrit de manière globale dans une politique humaniste, axée sur la préservation de la dignité humaine, la protection des droits fondamentaux et la préparation active de la réinsertion sociale des détenus.

