Après le capitaine de l’USO, une autre mort subite à Touba

Une mort subite s’est produite ce matin au marché Ocass, précisément dans le secteur des cambistes. Alertées, les forces de police sont déjà sur place pour sécuriser la zone et recueillir les premiers éléments de l’enquête.



Les sapeurs-pompiers, attendus sur les lieux, devraient procéder aux constatations médicales et à l’évacuation du corps. Pour l’heure, les circonstances exactes du décès restent inconnues, mais une enquête devrait être ouverte pour en déterminer les causes.



Le marché Ocass, habituellement animé, est momentanément sous tension alors que les autorités gèrent la situation. Affaire à suivre…























































rewmi