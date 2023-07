Après les «100 jours d'apaisement», Emmanuel Macron prône «l'ordre» et «le retour de l'autorité»

Emmanuel Macron vient de commencer une visite en Nouvelle-Calédonie au cours de laquelle il doit se pencher sur le casse-tête institutionnel du territoire d'Outre-mer, sur fond de menace de boycott d'une partie du camp indépendantiste. Ce déplacement coïncide avec la toute fin des « cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action » qu'il s'était donné mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites. Lors de son interview accordée aux journaux télévisés de 13 heures des chaînes TF1 et France 2, il a défendu le bilan de cette période.



Un choix de confiance envers Élisabeth Borne

De Nouméa, où il est en visite jusqu'à mardi, le président français a à nouveau renouvelé sa confiance à Élisabeth Borne. Celui qui avait demandé en mars à la Première ministre d'élargir sa majorité relative, aux mêmes journaux de 13 heures, après l'adoption de sa réforme contestée des retraites, a minimisé lundi l'échec de la cheffe du gouvernement.



« Il n'y a pas de majorité de rechange » à l'Assemblée, où le camp présidentiel ne dispose que d'une majorité relative, a estimé lundi Emmanuel Macron, qui en outre « ne croit pas aux coalitions » de gouvernement « formelles ». « Il y a eu parfois des jours avec et il y a eu aussi des jours sans » mais « le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre, et d'efficacité », a ajouté le président de la République.







Le chef de l'État a répété que « le cap du pays » était « l'indépendance et la justice ». « Face à tous ces grands dérèglements, le risque que nous avons, c'est de perdre l'indépendance militaire, technologique, industrielle, financière ».



Concernant le projet de loi immigration, Emmanuel Macron a dit avoir « bon espoir » que les oppositions « républicaines » « aident à bâtir un texte », même s’il n’a pas exclu le recours au 49.3 pour le faire adopter, au nom de « l'efficacité ».



Une « série de petites révolutions » dans l'Éducation nationale

Très attendu sur les réformes concernant l'école, désormais sous la houlette du nouveau ministre Gabriel Attal, le président Emmanuel Macron a réaffirmé lundi qu'il y aurait « un professeur devant chaque classe » à la rentrée, grâce à « une série de petites révolutions ». Celles-ci passent par la réforme de la formation et une meilleure rémunération. Le chef de l'État a cité le « pacte enseignant », qui prévoit sur la base du volontariat le remplacement de professeurs absents par leurs collègues en échange d'une meilleure rémunération et a ajouté que l'Éducation nationale « continue à recruter » des contractuels pour assurer la rentrée.



« L'ordre » et le « retour de l'autorité à chaque niveau »

Après les violences qui ont secoué la France à la suite de la mort du jeune Nahel, tué fin juin par un policier après un refus d'obtempérer, Emmanuel Macron a tenu un discours sans équivoque. Il a prôné « l'ordre, l'ordre, l'ordre » et le « retour de l'autorité à chaque niveau » après les violences urbaines. De « cette violence qui a conduit à brûler des mairies, des gymnases, des bibliothèques » et de cette « violence de pillage », « la leçon que j'en tire, c'est "l'ordre, l'ordre, l'ordre" », a-t-il déclaré. Répétant sa volonté d'ouvrir le chantier de « l'autorité parentale » avant la fin de l'été, Emmanuel Macron a également épinglé les « réseaux sociaux », plaidant pour « trouver un ordre public numérique qui permette de prévenir ces débordements ».





Interrogé sur les propos du patron de la police nationale, Frédéric Veaux, le chef de l’État semble vouloir contenter tout le monde. Il répond d’abord que « tout le monde doit respecter la loi », mais ajoute qu’il faut comprendre « l’émotion chez nos policiers qui ont eu le sentiment d’être confrontés à la violence la plus extrême ». Mais le président l’affirme : « Nul en République n’est au-dessus des lois ».



Une « décision proportionnée » concernant l'augmentation du prix de l'électricité



« Cette hausse de l'été » est « importante pour beaucoup de nos compatriotes qui sont déjà dans la difficulté, mais je pense que c'est une décision proportionnée », a assuré Emmanuel Macron à propos de l'augmentation de 10% des prix de l'électricité au 1er août.



Il a promis de « continuer à accompagner dans les prochains mois » l'évolution du prix de l'énergie grâce à la production de « davantage d'électricité» et en finalisant « une réforme au niveau européen qui va permettre de réduire notre coût de l'électricité parce que la France a été pénalisée par les règles de calcul ».



Tenir les objectifs climatiques et réduire les émissions de CO2

La planification écologique a pris « dix-huit mois », insiste Emmanuel Macron, citant la rénovation thermique des bâtiments« si emblématique », l'importance de la biodiversité ou encore l'« économie circulaire ».



« Nous devrons faire deux fois plus vite » que les cinq dernières années durant les cinq années qui viennent pour réduire les émissions de CO2 et tenir les objectifs climatiques, a déclaré le chef de l'État, promettant d'investir « dès l'année prochaine», « plusieurs milliards d'euros en plus » dans l'écologie.