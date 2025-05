Arafat (Koungheul) : le chef du poste de santé tué dans une attaque armée (photo)

Le village d’Arafat, dans la commune de Missira Wadène (département de Koungheul), est sous le choc après l’assassinat du chef de poste de santé, Mamadou Samb Diallo. Le drame s’est déroulé dans la nuit du mardi au mercredi 21 mai 2025, vers 4 heures du matin, au sein même du poste de santé où il exerçait. Des individus non identifiés ont perpétré cette attaque armée.



Les circonstances de l’incident restent floues, et le mobile n’a pas encore été déterminé. La population, bouleversée, exprime son désarroi face à cet acte violent survenu dans un lieu dédié aux soins. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les faits et retrouver les responsables.



Mamadou Samb Diallo était reconnu pour son dévouement envers la communauté. Sa disparition laisse un vide immense à Arafat, où il était respecté et apprécié. Cet événement ravive les préoccupations sur la sécurité des agents de santé dans les zones rurales isolées.























































