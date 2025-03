Ardo Gningue : "J'ai été convoqué, et ce lundi à 10h inch'Allah, je répondrai à la convocation de la Cybercriminalité"

Depuis une semaine, après toutes sortes de menaces et d'insultes, la meute pastefienne sur les réseaux sociaux demande mon arrestation. Certains allant jusqu'à dire que je vais passer la Korité à Rebeuss. Apparemment, leur demande a été exécutée par le Procureur de la République et j'ai été convoqué. Je ne suis pas un fuyard comme certains, je n'ai jamais choisi la honteuse fuite.



J'ai été convoqué, et ce lundi à 10h inch'Allah, je répondrai à la convocation de la Cybercriminalité. J'espère que c'est pour examiner ma plainte concernant les 1000 milliards. Je n'ai insulté personne et je tiens à préciser que je suis en bonne santé. Tout ce qui pourrait m'arriver sera de la responsabilité d'Ousmane Sonko.



En attendant, il est assez curieux que les chroniqueurs et journalistes pro-Pastef soient les premiers à être informés de ma convocation, avant même que je reçoive un appel de la Division spéciale de la Cybercriminalité.



Ardo Gningue

Activiste