Arrestation d’Abdoulaye NDIAYE, chargé de communication de Farba NGOM, pour propos ethnicistes

Abdoulaye Ndiaye, chargé de communication du député-maire des Agnams, Farba NGOM, a été placé en détention par la Division spéciale de cybersécurité, a-t-on appris de sources médiatiques.



Selon la même source, son arrestation intervient après son refus de répondre à une convocation des enquêteurs, suite à des propos jugés ethnicistes et outrageants envers le président Bassirou Diomaye FAYE et le Premier ministre Ousmane SONKO.



L’affaire remonte au 22 janvier dernier, date à laquelle Abdoulaye NDIAYE a été convoqué par la Division spéciale de cybersécurité.



Cependant, le responsable républicain a choisi de ne pas se présenter, préférant quitter Dakar et couper toute communication.



Malgré ses tentatives de se soustraire à la justice, Abdoulaye Ndiaye a été interpellé par des policiers en civil alors qu’il quittait les locaux du Pool judiciaire financier, sur l’avenue Cheikh Anta DIOP.



Cette arrestation fait suite à une enquête ordonnée par le procureur, après la diffusion de propos tenus par Abdoulaye NDIAYE, considérés comme portant atteinte à l’unité nationale et à l’ordre public.



Les propos en question avaient suscité une indignation au sein de l’opinion publique, notamment en raison de leur caractère ethniciste et de leur virulence à l’égard du tandem Diomaye-Sonko.



Dakarposte a appris que le collaborateur de Farba, placé en garde à vue, sera présenté au Procureur dans les prochaines heures.









































Avec Walf