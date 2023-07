Arrestation de Birame Soulèye Diop : Guy Marius Sagna évoque un « détournement de procédure »

« Notre collègue Birame Souleye Diop, qui est actuellement en prison, a publié une vidéo pour présenter ses excuses. Cette disparité de traitement est inacceptable. Il y a deux poids deux mesures. Nous ne pouvons pas accepter que tous ceux qui soutiennent le président et appellent à tuer des personnes soient libres comme l’air. C’est inacceptable. Nous protestons contre cette injustice », a dénoncé Guy Marius Sagna, député de Yewwi Askan Wi et de porte-parole du jour.



Le parlementaire l’assimile à un détournement de procédure. « Ils veulent le garder pour le plus longtemps possible. Ce qu’on a fait à Birame, c’est un danger, aucun Sénégalais n’est à l’abri. Nous le dénonçons et c’est illégal. Birame a vu ses droits bafoués. L’article 51 a été piétiné », a-t-il fustigé



Le député de l’opposition annonce également que Yewwi Askan Wi a déposé une résolution à l’Assemblée nationale pour la libération immédiate de leur président de groupe parlementaire.



Pour rappel, Birame Soulèye Diop est inculpé et envoyé en prison pour « actes de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l’Etat ».



Moussa Ndongo