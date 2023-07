Arrestation de Sonko : Le procureur alourdit les charges !

«Nous avons décidé de mettre en mouvement l’action publique. C’est pourquoi ce dernier est aujourd’hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté car sa procédure est pratiquement bouclée. Et à cet effet, il sera poursuivi pour: appel à l’insurrection; association de malfaiteurs; atteinte à la sûreté de l’Etat; complot contre l’autorité de l’Etat; actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves; association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol.



Moqueries sur les réseaux sociaux



Ce qu’il faut admettre et reconnaître, c’est que Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d’une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en disant que ‘‘Ousmane sonko a été arrêté pour vol’’, mais en réalité c’est l’éléments déclencheur de son arrestation qui était, d’ailleurs, imminente.»

























































igfm