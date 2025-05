Assemblée des évêques ouest-africains: Le chef de l’État salue les valeurs de paix et de justice portées par l’Église

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce matin à la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales d’Afrique de l’Ouest, qui se tient actuellement à Dakar. Cet événement de grande portée spirituelle rassemble les évêques de la région autour des enjeux majeurs de la paix, de la justice sociale et de la solidarité.



Dans un message empreint d’émotion et de gravité, le chef de l’Etat a salué « un grand moment de communion spirituelle et de fraternité », soulignant que cette rencontre illustre « la force du dialogue et la place centrale des valeurs de paix, de justice et de solidarité dans la consolidation de notre vivre-ensemble et la construction de notre destin commun ».



Cette Assemblée plénière marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les Églises d’Afrique de l’Ouest et les autorités politiques et civiles, dans un contexte où les défis sécuritaires, sociaux et humanitaires exigent des réponses concertées et inclusives.





















































Le Soleil