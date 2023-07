Assemblée générale: Aminata Fall Niang nouvelle patronne des femmes juristes

L'Association des juristes sénégalaises (AJS) a une nouvelle présidente. Il s'agit d'Aminata Fall Niang qui remplace Aby Diallo. Elle a été portée à la tête de cette structure à l'issue de l'Assemblée générale.



La rencontre a eu lieu le samedi 22 juillet 2023 à Dakar. Selon le procès-verbal de l'Assemblée générale, Aby Diallo, Présidente sortante est arrivée au terme de son mandat après quatre ( 4 ) ans à la tête de l'AJS.



Elle a présenté son rapport moral suivi de celui financier et des activités menées. "Conformément aux principes de démocratie et de bonne gouvernance, l'AJS a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes" notifié le document où il est également mentionné qu'un nouveau bureau est élu, certaines des commissions revues et la présidente est élue par consensus par l'ensemble des membres.







































































seneweb