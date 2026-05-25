Assemblée nationale : séance plénière le 26 mai pour réintégrer Sonko et élire un nouveau président

Deux points majeurs figurent à l’ordre du jour. Le premier porte sur la réintégration d’Ousmane Sonko. Libéré de ses fonctions de Premier ministre, l’ancien chef du gouvernement doit retrouver son mandat de député et siéger à nouveau à l’Assemblée nationale.



Le second point concerne l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale. Les parlementaires devront voter pour désigner le successeur d’El Malick Ndiaye, dont la démission a laissé le perchoir vacant.







































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