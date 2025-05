Association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants...Trois personnes arrêtées

L’antenne de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Rosso a procédé à l’interpellation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et escroquerie.



Ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l'organisation d’un voyage clandestin par voie maritime dont le départ était prévu à Nouadhibou le vendredi 2 mai 2025.



A cet effet, les mis en cause ont empochés les contreparties financières de plus d’une trentaine de candidats comprises entre quatre cent mille (400.000) et six cent mille (600.000) FCFA. Des suites, les candidats ont été abandonnés dans leur lieu d’hébergement par les mis en cause qui tentaient de prendre la fuite en rentrant au Sénégal.



L'enquête ouverte après leur interpellation a permis de confirmer l’information suite à leurs interrogatoires respectifs et à l’exploitation technique de leurs téléphones portables.



Interrogés par rapport aux sommes d’argent trouvées dans leurs différents comptes, les mis en cause ont à l’unanimité déclarés les avoir reçues des candidats à l’émigration clandestine. Il faut signaler qu’une somme totale de plus de six millions (6.000.000) FCFA a été trouvée dans leurs différents comptes.



À l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été déférés devant le Pool Judiciaire et Financier pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et escroquerie.