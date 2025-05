Attaque de l’hôtel Riu Baobab : six nouveaux suspects arrêtés

Dans le cadre de l’enquête sur l’attaque de l’hôtel Riu Baobab à Pointe Sarène, la gendarmerie a procédé à l’arrestation de six nouveaux suspects. Une perquisition à leur domicile a permis de retrouver des éléments confirmant leur implication présumée, selon des informations rapportées par RFM. Cette avancée s’inscrit dans le renforcement des opérations de lutte contre les bandes armées qui sévissent sur la Petite Côte.



Les suspects interpellés sont soupçonnés d’appartenir au groupe ayant perpétré le braquage de l’hôtel Riu Baobab ainsi que d’autres établissements hôteliers de la région. Leur arrestation a eu lieu à la suite d’un cambriolage ciblant un multiservices, commis durant la fête de la Korité.





Lors de la perquisition, les gendarmes ont saisi des objets compromettants, notamment des cagoules similaires à celles portées par les assaillants lors de l’attaque de l’hôtel. Ces éléments viennent renforcer les soupçons pesant sur les personnes arrêtées. Toujours selon GFM, la gendarmerie a intensifié sa présence dans la zone touristique de la région de Thiès, dans le but de freiner la recrudescence des vols à main armée.



Pour rappel, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024, des malfaiteurs avaient attaqué l’hôtel Riu Baobab et emporté plusieurs millions de francs CFA. Une autre bande armée avait été arrêtée à Nianing, alors qu’elle s’apprêtait à attaquer des quincailleries dans la même localité.















































Walf