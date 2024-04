Audit du Contrat d'affermage Sones-Sen'Eau : Des anomalies débusquées !

En conseil des ministres, le lmercredi 17 avril dernier, le Président Bassirou Diomaye avait demandé un «audit rapide du contrat d’affermage entre l’Etat du Sénégal (Sones) et Sen’Eau».



Selon libération, le rapport de l'Arcop, en cours de finalisation, a révélé plusieurs irrégularités et déséquilibres financiers. Il est attendu dans les prochaines semaines.





Pour rappel, ce contrat d'affermage est complété par un contrat de performance qui définit les objectifs quantitatifs en termes financiers et techniques. Ce contrat de performance a aussi fait l'objet d'un audit selon la même source.







































































































Igfm