Tarification des services du Guichet Unique ORBUS (COMMUNIQUE DE PRESSE )

Au cours des dernières semaines, des informations erronées ont été diffusées dans certains médias digitaux et réseaux sociaux, laissant croire à une modification de la tarification des services du guichet unique ORBUS, opérationnel depuis 2004 au Sénégal. Nous tenons à démentir catégoriquement ces allégations.

La tarification des services du guichet unique ORBUS n’a pas changé depuis les neuf (9) dernières années à savoir 14 000 FCFA par dossier d’importation. Le dossier d’importation comprend outre la DPI, toutes les formalités de change ainsi que toutes les formalités des administrations concernées selon la nature de la marchandise (Les administrations publiques, les banques, les compagnies d’assurances, etc…). Faisant ainsi de ORBUS, l’une des plateformes de dématérialisation intégrée les plus abouties du Continent Africain.

Nous faisons remarquer à l’opinion que l’avènement de ORBUS en 2004 a fait passer les délais moyens de dédouanement de 8 jours à une demi (½) journée avec des documents 100% électroniques.

C’est ce qui a permis aux Nations Unies de distinguer GAINDE 2000 et la plateforme ORBUS qui a remporté le 1er prix mondial en termes de dématérialisation des services publics.

Il est important de souligner que ORBUS, est une conception 100% sénégalaise et reconnue à l’échelle mondiale aussi bien sur le continent africain, asiatique qu’européen.

Quant à la plateforme ORBUS INFINITY, le pilote a été lancé depuis le 1er janvier 2024 et l’effectivité consacrée depuis le 1er Avril 2024.

Il s’agit d’un Guichet Unique spécialisé sur la dématérialisation des opérations d’enlèvement.

Pendant longtemps, l’enlèvement a été la phase la plus critique des procédures du commerce extérieur du Sénégal en raison de l’absence de toute procédure dématérialisée. Aujourd’hui ORBUS INFINITY a dématérialisé l’intégralité des formalités depuis le Bon à Enlever Douane jusqu’à la sortie effective des marchandises, intégrant une trentaine d’acteurs différents. Ce système a pour but de réduire de 80% les formalités d’enlèvement et ainsi de réduire substantiellement les délais de surestaries jadis liés à la complexité des formalités.

ORBUS INFINITY fonctionne les soir et les week-end ce qui en fait une plateforme disponible 7j/7 et 24h/24 offrant ainsi la possibilité aux acteurs de travailler tous les jours et à toutes les heures.

Nous avons remarqué à ce niveau que de fausses informations sur une tarification qui n’existe pas ont été avancées sur les réseaux sociaux. Nous tenons encore à préciser que l’ensemble de ces formalités d’enlèvement ont fait l’objet d’une tarification homologuée à 15 000 FCFA par conteneur, avec un système dégressif pour les volumes importants, ainsi qu'une remise de 70 % pour tout ce qui concerne les transactions de transit et d’exportation.



Par ailleurs, GAINDE 2000 a, au cours de ces 15 dernières années mis en place d’autres Guichets Uniques notamment celui de l’APIX pour la création d’entreprise, celui du Ministère de l’Agriculture pour la création des coopératives et celui du Ministère de la justice pour le tribunal du commerce. Ces projets ont également eu des déclinaisons en Afrique notamment au Kenya, au Burkina Fasso, en Guinée, en Côte d’Ivoire.



Nous invitons tous les acteurs qui souhaitent avoir la bonne information de se rapprocher de nos services qui sont disponibles à 100%, pour communiquer en toute transparence sur tous nos services et les tarifications.



Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez contacter :

Pôle Communication et Relations Publiques 33 859 39 76/99

Pape Samba SOW: Mob (+221) 77 523 43 49/ psow@gainde2000.sn

Marie Germaine DABO : Mob (+221) 77 657 07 75 / mdabo@gainde2000.sn