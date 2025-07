Flanqué d'au moins 5 avocats, Elhaj Babacar Dioum nie les faits et refuse que la police accède à son téléphone

Selon des informations de dakarposte, le fils de Cheikh Tall Dioum, tombé dans la nasse des enquêteurs de la brigade dite Cybersécurité, a systématiquement refusé que la police accède à son téléphone.



En effet, Babacar Dioum dit Elhaj, entouré au cours de l'interrogatoire d'au moins 5 avocats, a catégoriquement refusé de filer le code d'accès de son téléphone mobile aux limiers .



De ce cas de figure, des sources concordantes s'accordent à dire que les autorités peuvent demander une autorisation judiciaire aux fins de consulter le contenu du téléphone, surtout si l'infraction est grave.



Qui plus, avons-nous appris que le refus de déverrouiller son téléphone peut être considéré comme une infraction pénale, mais des nuances existent.



En général, la police peut demander l'accès au téléphone d'un suspect dans le cadre d'une enquête, mais des procédures légales doivent être suivies.



"Pour consulter le contenu d'un téléphone, la police doit généralement obtenir une autorisation d'un juge, surtout si l'infraction est considérée comme grave. Le refus de déverrouiller son téléphone peut être interprété comme une tentative de dissimulation d'éléments de preuve, et peut donc être considéré comme une infraction. " fait avoir une source au fait de ce qui se trame dans l'univers judiciaire . Qui renchérit que de nombreuses preuves numériques ont été retrouvées : vidéos, messages et autres contenus à caractère sensible pour ne pas dire pornographique dans son ordinateur et ce depuis 2017.



Il nous revient que parmi les vidéos figurent des nudes de célébrités dont des images d' une illustre danseuse Sénégalaise entre autres anonymes.



En attendant d'en savoir davantage sur la suite de la procédure enclenchée, le sieur Babacar Dioum a été conduit, sous bonne escorte ,à l'issue de son audition sur PV , au niveau du commissariat de Dakar-Plateau .



Dans la foulée, les personnes tombées dans la souricière des enquêteurs notamment son cadet ont été libérées .







Affaire à suivre ...