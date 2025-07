Les investigations techniques de la Cybercriminalité (DSC) qui confirment la culpabilité de Babacar Dioum

Selon un communiqué de la police nationale parvenue à la rédaction de dakaposte, la Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a procédé, dans le cadre de ses missions de surveillance du cyberespace, à l’interpellation d’un individu se faisant appeler « Kocc Barma ».



Poursuivant, les "flics du pays de la Téranga" révèlent que cette opération fait suite à plusieurs plaintes déposées par des internautes, victimes de diffusion de vidéos à caractère obscène. Les contenus en question avaient été obtenus de manière frauduleuse, puis utilisés à des fins de menace, de chantage et d’extorsion de fonds.



"Les investigations techniques menées ont permis de localiser le mis en cause à son domicile familial situé à Liberté III. Une équipe opérationnelle de la DSC, appuyée par la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a alors été mobilisée pour procéder à son interpellation, laquelle s’est déroulée sans incident.

Les analyses préliminaires des dispositifs saisis, notamment son téléphone portable et son ordinateur, ainsi que les requêtes adressées aux services compétents, ont permis de confirmer les charges retenues contre lui. De nombreuses preuves numériques ont été retrouvées : vidéos, messages et autres contenus à caractère sensible. L’individu a été placé en garde à vue et l’’enquête se poursuit." conclut le communiqué.