"Scandale Kocc Barma "– Les vraies raisons de la descente de la police chez Cheikh Tall Dioum

Sur l’avenue Bourguiba en face de l’ancienne Biscuiterie, les passants ont été ahuris aujourd’hui en voyant une descente pour le moins musclée à la fameuse villa Adja Mame Sèye Fall, domicile du célèbre Cheikh Tall Dioum.



Renseignements pris par dakarposte, il ressort que des éléments de la redoutée mais redoutable brigade de la Cybersécurité renforcés par leurs collègues de la Brigade d'intervention Polyvalente (BIP) y effectuaient une perquisition pour mettre à nu les activités criminelles du fils de ce dernier, que les éléments de la cybercriminalité ont réussi à identifier et qui se présentait à ses innombrables victimes sous le pseudonyme de "Kocc Barma".



Sous ce pseudo, se cachait le dénommé Babacar Dioum, fils de l’homme d’affaires bien connu. Munis de renseignements précis concernant une filière de films pornographiques mettant en scène des Sénégalaises – y compris des femmes mariées, célibataires, célébrités entre autres...- et des informations sur une affaire de trafic international de voitures de luxe volées ils ont perquisitionné vendredi le domicile de son père portant l'enseigne ( "Villa Adja Mame Sèye Fall ).



Il nous revient que les limiers ont saisi des voitures de luxe volées dont la fameuse caisse louée récemment à l'illustre "Mame Ndiaye Savon" lors d'un baptême d'un lutteur qui se présente comme un... journaliste .



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte est en mesure de révéler que les enquêteurs -comme révélé par notre confrère Libération - ont découvert dans les mémoires des téléphones et des ordinateurs assez d'éléments incriminants. Mais, il s’agit de l’aboutissement d’une longue enquête.



Selon des sources, au parfum de cet esclandre, qui a duré des années durant, des femmes, mises en présence du film de leurs ébats ont craqué certaines de honte, d’autres de colère. Il semble qu’il y ait même eu parmi elles qui étaient tellement outrées qu’elles ont fait des tentatives de suicide. Une affaire particulièrement grave.



"Mais ce n’est pas tout, " Kocc Barma " se livrait depuis longtemps au trafic de voitures de luxe volées avec son jeune frère comme complice" fait savoir une source judiciaire . Qui renchérit qu'Elhaj Babacar Dioum, "coutumier des faits, a déjà été arrêté pour les mêmes faits de trafic de voitures par la ...DIC mais avait miraculeusement échappé à la prison. "



Poussé jusque dans ses derniers retranchements, l'informateur laissera entendre que le sieur Dioum est calé en "chooning" de voiture, ou plus précisément le "tuning" automobile. Qui, dira t'il, est l'activité qui consiste à modifier une voiture de série pour améliorer son apparence, ses performances, ou les deux. "Cela peut inclure des changements esthétiques comme une nouvelle peinture ou des modifications de carrosserie, ainsi que des améliorations mécaniques telles que l'augmentation de la puissance du moteur ou l'amélioration de la tenue de route. "





Aux dernières nouvelles, le rondelet Elhaj Ibrahima Dioum (machallah), qui vivait au pays de Trump (nous y reviendrons avec sa photo), adoptant la dénégation systématique, a été longuement "cuisiné " (entendu) dans les locaux de la brigade de la Cybersécurité avant d'être placé en garde à vue.







Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire Kocc Barma" y reviendra avec plus de détails!