BAC 2023 Dakar : Plus de 94 % de réussite dans le privé catholique

Un taux de réussite de près de 95% au Baccalauréat. C'est le réultat obtenu, cette année, par les établissements de l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar.





"Pour les résultats au Baccalauréat 2023, tous nos établissements ont encore atteint un taux de réussite supérieur à 90%, à l’exception d’un seul. Ce qui donne un taux de réussite global de 94,84%", renseigne l'Office dans un communiqué de presse parvenu à iGFM.



Il renseigne que le nombre de mentions obtenues, qui reflète aussi le bon niveau de leurs établissements, a dépassé la barre des 700. "Ces établissements de l’ODEC de Dakar ont pu engranger un total de 728 mentions dont 16 mentions Très Bien, 156 mentions Bien et 556 mentions Assez Bien", lit-on dans le document de presse.





L’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations aux élèves qui ont travaillé avec beaucoup de sérieux et d'abnégation. Les mêmes félicitations vont également aux équipes pédagogiques et au personnel.





"Enfin merci aux parents d'élèves qui font confiance à l'Enseignement Catholique. L’Ecole Catholique renouvelle son engagement à vos côtés pour donner la meilleure éducation à vos enfants et former ainsi de bons citoyens pour notre pays", conclut l'Office.