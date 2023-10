Baaba Maal : "Qui oublie la jeunesse oublie le futur"

En prélude à son grand concert prévu le samedi 7 octobre au Grand Théâtre, le lead vocal du Dandé Lénol, Baaba Maal, a invité la presse locale et internationale chez lui pour parler de l'actualité du pays et de ses activités. Dans son discours, le chanteur en a profité pour réagir sur la jeunesse sénégalaise, voire africaine.



Selon lui, la jeunesse est tellement oubliée... Il est temps que ça cesse, en soutenant que les jeunes sont l'avenir de l'Afrique. "Qui oublie la jeunesse oublie le futur. Il est temps qu'on donne une place prépondérante à la jeunesse. Je m'engage à soutenir, à aider les jeunes de mon pays. L'Afrique a une jeunesse consciente et connectée qui mérite une large considération", a-t-il déclaré.





Le chanteur a aussi saisi l'occasion pour adresser un message fort aux acteurs politiques sur la stabilité du pays. Le chanteur estime que rien ne peut se faire sans la paix et le dialogue.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Baaba Maal est en conférence de presse.

Nous y reviendrons.