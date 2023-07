Banque BOA : Un Malien accusé d’avoir tenté de soutirer 9,5 millions francs Cfa dans le compte d’un client

Abida F., 41 ans, a été acquitté par la Chambre criminelle de Dakar après cinq années de détention préventive, pour complicité de trafic de chanvre indien.



Deux mois plus tard, il fait face à de nouvelles accusations pour avoir tenté de soutirer 9,5 millions francs Cfa dans le compte d’un client de la Bank of Africa (Boa). Placé sous mandat de dépôt le 27 juin passé, le ressortissant malien a été présenté hier, au juge des flagrants délits de Dakar, en même temps que ses deux compères, Doudou S. et Abdou S., rapporte "Rewmi".



Commerçant demeurant au quartier Bongré de Kaolack, M. Diongue a expliqué que les faits ont eu lieu dans l’après-midi du 22 juin passé. Quand il a constaté que son numéro ne fonctionnait plus, il s’est rendu à l’agence Orange de Kaolack. Une fois au service client? on lui a fait savoir qu’une personne munie d’une carte d’identité identique à la sienne, s’est présentée dans leur agence pour récupérer sa puce.





« J’ai immédiatement appelé le chef d’agence de la Boa Kaolack pour attirer son attention. C’est à ma grande surprise que ce dernier m’a fait savoir qu’il a tenté de me joindre en vain, avant de me dire qu’il voulait une confirmation sur le retrait d’un chèque de 9,5 millions francs Cfa à l’agence Boa de Nord Foire », a confié le plaignant, qui a précisé avoir vu les prévenus pour la première fois à la gendarmerie.



Cependant, il n’a pas réclamé de dédommagement. Le représentant de la Boa a demandé au tribunal de réserver les intérêts de la banque. Dans ses réquisitions, le maître des poursuites a sollicité deux ans, dont six mois ferme à l’encontre de Abida F. et Doudou S., pour usage de faux, complicité dudit chef et tentative d’escroquerie. Pour ce qui est de Abdou S., il a demandé sa relaxe.



Pour Me Souleymane Soumaré, avocat de Doudou S., la prison n’est pas la solution. Du moment qu’elle ne contribue plus à la réinsertion sociale des détenus. Conseil de Abida F., Arona Bass a estimé que le dossier devait aller en instruction. Car il y a des questions qui restent en suspens. L’avocat a sollicité une application bienveillante de la loi. Le Malien et ses complices connaîtront leur sort le 24 juillet prochain.