Bassirou Diop Yaxam – Un mécène au service de… Pastef !

C’est un homme discret qui est tout entièrement dévoué au service de ses compatriotes.



Homme de l’ombre, mais aussi homme de terrain, il ne ménage ni son temps, ni sa santé et ni même son argent pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.

Contrairement aux ”doorkat” qui ont rejoint le Pastef sur le tard pour bénéficier de certains avantages, c’est un ami de longue date du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, alors que les deux hommes étaient de jeunes fonctionnaires aux Impôts et domaines. Aussi, est-il très poto depuis des lustres avec l’actuel argentier de l’establishment (Cheikh Diba)mais également avec le Big Manitou du Port de Dakar, “l’aile dure de Pastef”, “bourreau des opposants, notamment contempteurs de Sonko” (Waly Diouf Bodian), pour ne citer qu’eux d’autant que la liste de ses “links” dans le régime “Diomaye/Sonko” est loin, très loin même d’être exhaustive.



Homme d’affaires toujours entre deux avions, celui que ses proches surnomment affectueusement “Lat Dior Diop”, a toujours contribué financement aux activités de Pastef.



Réputé assez liquide, il aurait pu ne pas se mêler de politique pour mieux fructifier ses affaires, mais il a cru dès le début au ”Projet” de Pastef.

Originaire de Thilmakha, c’est un fervent mouride, talibé du regretté Serigne Saliou. Généreux avec ses proches et envers les couches les plus démunies, l’homme des rêves de Dina (une dame discrète mais valeureuse “machalla” à l’image de son époux) s’est fait un carnet d’adresses très fourni et un réseau de relations sous nos cieux et sur l’échiquier international qu’il met au service de ses amis “pastefiens”. Et ce, sans tambour ni trompette.



En un mot, comme en mille, la discrétion est sa marque de fabrique. Si la grande masse des pastefiens ne le connaît pas, le ”Tera-meeting” de ce samedi 8 novembre sera l’occasion de mettre un visage sur son nom.



Pour tout dire, son souci permanent est le succès du projet pour un Sénégal prospère. Car, Bassirou Diop aime plus que tout son pays, d’un amour qui arrache les larmes pour paraphraser feu Lamine Coura Gueye.