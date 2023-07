Bayern : une précision de taille sur l’avenir de Mané

Avec seulement 7 buts en Bundesliga lors du dernier exercice, Sadio Mané n'a – malgré le titre acquis sur le fil – pas réussi à faire parler ses talents de buteur dans le meilleur club d'Allemagne. “Où est le Mané de Liverpool ?” doivent se demander les dirigeants et les fans munichois. Toujours est-il que sportivement, ça n'a pas collé. Avec ses coéquipiers non plus, si l'on se remémore l'altercation avec Leroy Sané. Avec des émoluments XXL (22 millions d'euros annuel), une intégration ratée et un entraîneur qui ne compte pas sur lui, le Lion n'est plus le bienvenu au Bayern, qui souhaite le vendre dès que possible.L'Arabie Saoudite se montre justement disposée à l'accueillir. Jeudi, L'Equipe annonçait même un quasi-accord avec le club d'Al Nassr. Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano se montre en revanche beaucoup plus prudent sur son compte Twitter. L'Italien rappelle ainsi que la position du natif de Bambali a toujours été de rester et de se battre pour sa place, tout en indiquant qu'au vu de la situation, Mané se montre désormais ouvert à entamer des discussions avec les Saoudiens en vue d'un éventuel départ. En revanche, aucune offre n'a encore été formulée par l'écurie du Golfe, et les discussions se trouvent seulement à un stade préliminaire.On est donc loin du départ quasi-acté présenté ces derniers jours, même si cette solution – a priori – arrangerait tout le monde. Sauf peut-être les fans du joueurs, qui auraient sans doute aimé le voir performer encore quelques saisons dans un championnat de premier plan… A noter que le club munichois réclamerait une somme aux alentours de 20 millions d'euros. A priori, pas de quoi effrayer le club saoudien ! En s'engageant avec le pensionnaire de Saudi Pro League, qui vient par ailleurs d’accueillir l’Ivoirien Seko Fofana, l'ancien capitaine du RC Lens, le joueur de 31 ans évoluerait avec un certain Cristiano Ronaldo. Une association qui ferait plaisir à pas mal de nostalgiques de la Premier League ! Mané, classé second au dernier Ballon d'Or, suivrait donc la grande mode du moment en s'engageant dans le pays de l'or noir. Ses compatriotes Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Edouard Mendy (Al-Ahli) ont déjà succombé aux sirènes du Golfe.Afrikfoot