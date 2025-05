Bénéficiant d'un retour de parquet, les avocats d'Abdou Nguer annoncent une plainte à la Cour de Justice de la CEDEAO pour... détention arbitraire

Et, l'on reparle de ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire Abdou Nguer" !



Selon des informations de dakarposte, les avocats du "chroniqueur" entendent "internationaliser leur combat pour la libération de leur client ".



En clair, des "robes noires" , acquises à la cause de Nguer, annoncent une plainte qu'ils comptent déposer à la Cour de Justice de la CEDEAO aux fins de dénoncer sa " détention arbitraire".





Aux dernières nouvelles, Abdou Nguer, "DPAC" (Détenu pour Autre Cause ), extrait de sa cellule pour un autre dossier le concernant , n'a pu faire face ce lundi au maitre des poursuites (le Procureur de la République).



Bénéficiant d'un retour de parquet, il sera, derechef, déféré demain au parquet de Dakar.



Pour rappel, extrait de prison par des éléments de la brigade de la Cybersécurité, il est encore poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.





Affaire à suivre...