Benjamin Netanyahu annonce la fermeture de la chaîne Al-Jazeera en Israël

Le gouvernement israélien a "décidé à l'unanimité" que la chaîne qatarie Al-Jazeera serait "fermée en Israël", a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un tweet, sans autre détail sur les mesures prises.



Le ministre israélien de la Communication Shlomo Karhi a de son côté affirmé sur X avoir "aussitôt signé l'injonction contre Al-Jazeera" qui "entre en vigueur immédiatement". Il ajoute avoir fait en sorte qu'Al-Jazeera "ne puisse plus opérer depuis Israël" et accuse la chaîne de "menacer la sécurité" du pays.





Le gouvernement israélien ordonne la saisie du matériel d'Al-Jazeera



Le ministre israélien de la Communication Shlomo Karhi a signé et publié dimanche l'ordre de saisie du matériel de la chaîne qatarie Al-Jazeera après la décision du gouvernement de "fermer" la chaîne en Israël et bloquer sa diffusion.



Selon ce document, instruction est donnée de saisir "les équipements servant à diffuser les contenus de la chaîne", détaillés dans une liste dans laquelle figurent notamment les caméras, microphones, tables de montage, serveurs informatiques, ordinateurs, équipements de transmission et téléphones portables.