Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats

Une intervention des forces de l’ordre a eu lieu le 18 janvier en fin d’après-midi dans le quartier de Biafra, suite à une affaire impliquant deux hommes surpris dans une situation compromettante au domicile familial de l’un d’eux.



Les faits se sont déroulés lorsque A.S. BA, un résident du quartier, aurait découvert son frère germain en compagnie d’un autre homme dans des circonstances jugées suspectes. Selon les premières informations, il aurait pris l’initiative d’enfermer les deux individus dans une pièce avant d’alerter les autorités compétentes, rapporte Libération.



Les éléments du commissariat de secteur se sont rapidement rendus sur place et ont procédé à l’interpellation des deux protagonistes. Il s’agit de A.A BA, âgé de 31 ans, exerçant le métier de tailleur dans le quartier de Biafra, et de G.Diakhaté, 25 ans, menuisier métallique résidant aux Parcelles Assainies.



Face aux enquêteurs, les deux hommes n’ont pas cherché à nier les faits. Ils ont ouvertement admis leur relation et exprimé leur désir d’union, tout en évoquant les obstacles qui s’opposeraient à une éventuelle officialisation de leur couple. D’après les déclarations de G.Diakhaté, leur rencontre s’est faite par le biais des réseaux sociaux. C’est A.A BA qui l’aurait invité à se rendre à Diamaguène, profitant de l’absence des membres de sa famille, partis en voyage.



Les deux prévenus ont également fourni des détails sur l’utilisation de substances facilitant leurs rapports intimes. Ils ont été placés en garde à vue pendant que l’enquête suit son cours pour déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.



























































