La Mauritanie, le Mali et le Sénégal lancent un projet régional de 7 millions de dollars pour renforcer la « sécurité hydrique et la paix »

Mardi 20 Janvier 2026

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah O Souleymane O Cheikh Sidia, a supervisé, lundi à Nouakchott, le lancement d’un projet transfrontalier visant la gestion des ressources en eau, le renforcement de la sécurité climatique et la consolidation de la paix dans les zones frontalières communes entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal.

Financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à hauteur de 7 millions de dollars américains, soit environ 280 millions MRU, le projet sera exécuté sur une période de deux ans, sous la coordination conjointe du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce programme ambitionne de faire de l’eau un levier de coopération régionale, au profit de plus de 680 000 bénéficiaires, directs et indirects, dans les wilayas du Guidimakha, du Gorgol, de l’Assaba et du Hodh El Gharbi en Mauritanie, ainsi que dans des zones frontalières du Mali et du Sénégal.

Le plan d’action prévoit notamment la construction ou la réhabilitation d’infrastructures hydrauliques résilientes, la mise en place de mécanismes communautaires de gestion des conflits liés à l’eau, ainsi que l’instauration de systèmes d’alerte précoce face aux risques climatiques.

Dans son allocution, Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement a souligné que cette initiative traduit une volonté commune de relever des défis transnationaux, rappelant que la raréfaction des ressources en eau et les impacts du changement climatique imposent une action concertée entre pays voisins, fondée sur une coopération proactive et solidaire.

Il a précisé qu’en Mauritanie, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une priorité particulière à l’adaptation à ces enjeux majeurs, tandis que le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay, met en œuvre des programmes multisectoriels visant à apporter des réponses durables à ces défis.

Le ministre a ajouté que ce projet ne constitue pas seulement un investissement dans les infrastructures hydrauliques, mais également un investissement dans la paix, la stabilité et l’avenir commun des populations des zones concernées, qui partagent les mêmes ressources, la même histoire et les mêmes défis.

Il a également indiqué que le projet a été conçu pour servir de modèle opérationnel, traduisant une vision politique commune en actions concrètes sur le terrain.

De son côté, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Mauritanie, Mme Lila Peters Yahia, a qualifié le projet de l’une des initiatives les plus ambitieuses financées par le Fonds pour la consolidation de la paix, estimant qu’il reflète un choix politique fort faisant de la coopération régionale un pilier fondamental de la construction de la paix.

Pour sa part, le chef de la délégation sénégalaise, représentant de la Commission nationale de gestion des frontières, M. Amadou Moussa Ndir, a mis en exergue l’importance capitale de ce projet pour les trois pays, soulignant qu’il s’inscrit dans une démarche de bonne gouvernance et de mutualisation des efforts, tout en exprimant sa fierté quant à l’engagement des partenaires et aux efforts déployés.

Le chef de la délégation malienne, conseiller technique au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, M. Moussa Billa, a, quant à lui, salué le projet, affirmant qu’il contribuera de manière significative au renforcement des relations entre les pays de la région, tout en illustrant clairement comment la coopération et la gestion rationnelle des ressources peuvent servir l’intérêt des peuples.

Enfin, le représentant de l’UNICEF en Mauritanie, M. El Kébir El Aloui El Madghri, a présenté les grandes lignes du projet, mettant en exergue ses objectifs stratégiques et soulignant qu’il s’appuie sur des cadres et des politiques élaborés de manière coordonnée et rigoureuse.

La cérémonie s’est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de l’Intérieur et de la Promotion de la décentralisation et du Développement local, ainsi que de l’Hydraulique et de l’Assainissement, du wali de Nouakchott Ouest, des walis des wilayas bénéficiaires, du hakem de Tevragh-Zeina, des ambassadeurs du Mali et du Sénégal, ainsi que de plusieurs cadres des secteurs concernés.























