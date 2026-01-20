Sénégal-Maroc : les rumeurs du décès du stadier non confirmées

Selon plusieurs informations concordantes, notamment relayées par le journaliste Hanif Ben Berkane, le stadier a été admis aux urgences dans un état très sérieux, après avoir été violemment touché par un ventilateur projeté depuis les tribunes. Il souffrirait notamment de blessures lourdes au visage, avec une mâchoire sévèrement atteinte.



En revanche, aucune confirmation officielle ne fait état de son décès. Rien ne permet non plus d’affirmer qu’il soit hors de danger. Son état exact reste donc incertain, et relève désormais du strict domaine médical.



Des rumeurs amplifiées par un climat déjà explosif



Dans un contexte déjà extrêmement tendu après la finale chaotique, marquée par des polémiques arbitrales, des incidents en tribunes et le retrait temporaire des joueurs sénégalais, cette rumeur agit comme un véritable accélérateur de tensions.



De nombreux comptes, notamment marocains, ont annoncé son décès de manière prématurée lundi soir. Certains se sont ensuite rétractés et ont présenté leurs excuses, reconnaissant avoir relayé une information non vérifiée.



Le média Soccer 212 a d’ailleurs adopté une position de prudence saluée par beaucoup :



« On n’est pas là pour avoir des exclusivités sur des sujets aussi graves. Tant qu’il y a un espoir que cette information soit fausse, nous ne publierons pas qu’elle est vraie. »



À l’heure actuelle, les sources les plus sérieuses ne confirment rien concernant un décès.



Il s’agit ici d’un homme grièvement blessé dans l’exercice de son travail, quelles que soient les responsabilités à établir par la suite alors que plusieurs supporters ont été placés en garde à vue après la finale. Relayer des informations non confirmées sur sa mort, dans un contexte aussi inflammable, peut attiser la haine, et aggraver inutilement les tensions entre peuples et supporters.



Plus que jamais, la décence et la responsabilité doivent primer, notamment par respect pour l’entourage du stadier blessé.





