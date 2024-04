Biden signe un accord d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine

Le président américain Joe Biden a officiellement signé ce mercredi un accord de 95 milliards de dollars, destiné à aider l'Ukraine, Israël et Taïwan.



Cette signature intervient après des mois où l'aide américaine à l'Ukraine semblait avoir disparue, le Congrès américain ne trouvant pas de voie simple pour faire approuver le paquet de plusieurs dizaines de milliards de dollars.



"Les livraisons vont commencer immédiatement. Dans les prochaines heures, nous allons commencer à envoyer à l'Ukraine des munitions de défense aérienne, de l'artillerie, des systèmes de roquettes et des véhicules blindés. Ce paquet est un investissement non seulement dans la sécurité de l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de l'Europe" a assuré Biden.





Plus tôt au mois d'avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti que son pays perdrait la guerre face à la Russie si l'aide américaine voulue par Joe Biden, demeurait bloquée au Congrès à cause de l'opposition du camp républicain, soutenant Donald Trump. "Si le Congrès n'aide pas l'Ukraine, l'Ukraine perdra la guerre", avait-il déclaré sur un ton grave lors d'un échange en visioconférence, avec des ambassadeurs de la plateforme de levées de fond du gouvernement.



Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a retardé pendant des mois le vote, car les membres de l'aile d'extrême droite de son parti, notamment les députés Marjorie Taylor Greene de Géorgie, et les membres de l'aile d'extrême droite de la Chambre des représentants de l'Union européenne, se sont opposés à ce projet.



L'aie américaine à l'Ukraine avait disparu



Les efforts déployés par l'administration Biden pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion brutale de la Russie ont subi des dommages considérables à cause de l'impasse financière qui remonte au mois d'août, lorsque le président démocrate a présenté sa première demande de dépenses d'urgence pour l'aide à l'Ukraine. Même avec l'arrivée massive de nouvelles armes et munitions, il est peu probable que l'Ukraine se rétablisse immédiatement après des mois de revers.



"Les choses ne vont pas en faveur des Ukrainiens dans le Donbass, et certainement pas ailleurs dans le pays", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, en faisant référence au cœur industriel de l'est du pays où l'Ukraine a subi des revers. "M. Poutine pense qu'il peut gagner du temps. Nous devons donc essayer de gagner du temps".



Une aide à Gaza en parallèle ?



Biden a souligné que le projet de loi prévoyait également une aide humanitaire massive pour les Palestiniens de Gaza qui souffrent de la poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas.



Il a déclaré qu'Israël devait veiller à ce que l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens, dans le cadre du projet de loi, parvienne à Gaza "sans délai".



TikTok, bientôt interdit aux États-Unis ?



L'accord contient aussi une disposition qui donne à ByteDance, la société mère de TikTok basée à Pékin, neuf mois pour vendre l'application, faute de quoi elle sera interdite aux États-Unis. Le président peut accorder une prolongation unique de 90 jours, portant le délai de vente à un an, si elle certifie qu'il existe une voie vers la cession et que des "progrès significatifs" ont été accomplis.



L'application chinoise a rapidement déclaré qu'elle allait engager une action en justice contre ce qu'elle a qualifié d'effort "inconstitutionnel" du Congrès.



"Nous pensons que les faits et la loi sont clairement de notre côté et que nous finirons par l'emporter", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. "Le fait est que nous avons investi des milliards de dollars pour assurer la sécurité des données américaines et préserver notre plateforme de toute influence ou manipulation extérieure. Cette interdiction aurait un effet dévastateur sur sept millions d'entreprises et réduirait au silence 170 millions d'Américains".