Biram Souley Diop déféré ce vendredi, vers l’ouverture d’une information judiciaire

Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire Yewwi askan wi et non mois administrateur du parti Pastef Les Patriotes, sera déféré au parquet ce vendredi. Il fera face au procureur du tribunal de Dakar.



Selon Libération, malgré ses excuses publiques et ses regrets, le maire de Thiès-Nord, risque de se retrouver sous le coup d’une information judiciaire.



Biram Souley Diop est poursuivi pour les délits de « diffamation commise par un membre de l’Assemblée nationale contre un chef d’État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l’État, discrédit sur une institution de la République ». Il a été placé en garde à vue mercredi, suite à un dérapage lors d’une conférence de presse de Yewwi.



Au cours de cette rencontre de l’opposition, il avait conseillé les potentiels dauphins de Macky Sall se méfier de Macky Sall de ne pas boire ou manger chez le chef de l’Etat. Car, d’après lui, ce dernier est « capable de les empoisonner » pour « la faire ensuite à la Ouattara » devenu finalement candidat après la mort successif de ses deux dauphins.





















































dakarmatin