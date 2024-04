Bissau déroule le tapis pour le chef de l'Etat Sénégalais Bassirou Diomaye Faye (IMAGES)

Comme annoncé par dakarposte, la Guinée Bissau a accueilli un hôte de marque ce mardi 30 Avril 2024 en la personne du Président de la République Sénégalais Bassirou Diomaye Faye.



À sa descente d’avion, le chef de l'Etat a été accueilli par son homologue de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embaló, entre autres membres du gouvernement, les corps constitués, le corps diplomatique et toute la hiérarchie militaire.



Hymnes nationaux des deux pays, honneurs militaires et salutation des différentes personnalités ont meublé le décor de cet accueil avec une forte mobilisation de la population Bissau Guinéenne et des ressortissants Sénégalais au rythme de la musique moderne et traditionnelle du pays.



Comme vous le voyez sur ces images, les deux chefs d’Etat après un bref échange au salon présidentiel ont eu droit à un bain de foule d'abord dans la cour de l’aéroport avant que le

cortège prenne la direction du Palais Présidentiel.



Sur place, les deux hommes d’Etat ont eu un premier tête à tête.