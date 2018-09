Blessé, l'opposant Mamadou Diop Decroix serait dans un état critique

C'est une information à prendre avec des pincettes. Car, Dakarposte a appris de sources proches du leader d'Aj en l'occurrence Mamadou Diop Decroix que ce dernier aurait été cravaté lors de sa tentative de battre le macadam et qu'il serait "blessé, dans un état critique...". Et, nos informateurs de renchérir qu'il aurait été évacué dans un hôpital de la place.

Faux, balaie d'un revers de main une source policière; laquelle soutient que c'est un fakenews" et que Decroix est au "frais" (en garde à vue) au niveau du commissariat central de Dakar avec d'autres responsables de l'opposition; ceux-là mis aux arrêts et qui ont tenté de braver l'interdit préfectoral.



Quoi qu'il en soit, dakarposte, qui "creuse", vous promet d'y revenir amplement !