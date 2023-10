Bonbonnes de gaz : TotalEnergies retire certains de ses produits

TotalEnergies Marketing Sénégal a décidé, par précaution, de rappeler pour contrôle certains de ses produits.



Il s'agit de la bouteille de 6 kg (B6) de couleur orange estampillée LOT 28 et la bouteille de 9 kg (B9) de couleur orange estampillée LOT 28.





Ce rappel volontaire, note-t-on dans le communiqué, concerne uniquement ces bouteilles mentionnées. Il est demandé aux personnes ayant acheté ces bonbonnes de contacter TotalEnergies Marketing Sénégal par email (service-clients.sn@totalenergies.com), par téléphone (33 864 91 91) ou via le distributeur agréé le plus proche.



Total va ainsi répondre à l'ensemble des questions, faire procéder à la reprise des bouteilles et à leur échange contre de nouvelles bouteilles pleines.



L'entreprise présente ses excuses aux clients pour la gêne occasionnée.