Boulettes de fesses : Vers la libération de Alima Suppo

«Alima Suppo», pourrait bientôt humer l’air de la liberté. Selon les informations du Libération, la Cour d’appel a validé la demande de mise en liberté provisoire introduite par son avocat.Pour rappel, rembobine la même source, la célèbre tiktokeuse avait été condamnée en février 2025 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, vente illégale de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonction, et administration de substances nuisibles à la santé publique.Son conseil, Me Djiby Diallo, avait immédiatement interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de Pikine-Guédiawaye, précise Libération. L’affaire est désormais entre les mains de la Cour d’appel, qui a fixé la date des plaidoiries au 2 juin prochain. En attendant le jugement au fond, la défense a enregistré une première victoire avec cette décision favorable sur la liberté provisoire, conclut le journal.









































rewmi