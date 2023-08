Branco et son message sur les RS

«Activement recherché» par les Forces de défense et de sécurité, en vue de l’exécution du mandat d’arrêt émis à son encontre par le procureur de la République, l’avocat français n’avait plus fait signe de vie.



Jusqu’à hier. D’après un message posté sur son compte Instagram, repris par L’Observateur, Me Branco semble avoir effectué ce lundi un tour à Pikine. «Auprès de proches de Bara Kaïré», a-t-il signé sur son compte.



Ce dernier est décédé à la clinique Suma Assistance. Le journal rapporte qu’il aurait succombé à ses blessures après avoir été atteint d’une balle lors d’une manifestation contre l’emprisonnement de Sonko.































































igfm