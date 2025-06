Burkina Faso : le FMI débloque près de 33 millions de dollars supplémentaires

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir validé le déblocage de 32,8 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’un plan d’aide au Burkina Faso.



La troisième revue du programme a été « globalement satisfaisante », ouvrant la voie à « un déblocage immédiat d’environ 32,8 millions de dollars » et portant à 131,3 millions de dollars le total des fonds débloqués, écrit l’institution basée à Washington dans un communiqué.



Le FMI avait approuvé en septembre 2023 un programme d’aide à destination du Burkina Faso d’un montant total de 305 millions de dollars afin de « renforcer la résistance aux chocs et réduire la pauvreté » dans le pays.



« Les politiques de soutien et les conditions météorologiques favorables ont stimulé la production agricole en 2024 », relève le FMI.



« Cependant, l’insécurité généralisée continue de peser sur l’activité économique dans d’autres secteurs, en particulier l’extraction de l’or, principale source de recettes à l’exportation du pays », ajoute l’institution.



Le Burkina Faso est gouverné par une junte autoritaire et hostile à l’Occident, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en octobre 2022.



Il avait promis d’éradiquer la menace jihadiste qui frappe son pays, mais les attaques meurtrières se poursuivront sur une large partie du territoire.



« Les autorités sont sur la bonne voie et ont élargi leur programme de réformes structurelles en se concentrant sur la gouvernance budgétaire et la transparence », estime le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, cité dans le communiqué.





























































AFP