CAN 2025 : "Stadier décédé", "supporter assassiné"… retour sur deux intox

La Coupe d’Afrique des nations s’est achevée dimanche 18 janvier dans une atmosphère lourde, loin de l’élan d’unité africaine attendu. La finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc, a été marquée par de violents incidents dans les tribunes du stade Moulay-Abdellah à Rabat. Mécontents de certaines décisions arbitrales, des supporters sénégalais ont été impliqués dans des échauffourées qui ont dégénéré. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un stadier marocain, évacué sur civière après avoir reçu des coups au visage.



Au lendemain de ces violences, des rumeurs ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, affirmant que ce stadier aurait succombé à ses blessures. À l’origine de cette information : une vidéo, depuis supprimée, publiée par le compte Instagram français d’extrême droite voxpopuli988. L’affirmation, reprise par de nombreux comptes marocains dont le compte TFT_morocco suivi par 726 000 personnes, a cumulé plusieurs centaines de milliers de vues et a même été relayée par certains médias, dont Maroc Hebdo, qui a depuis retiré son article.







La DGSN dément le décès présumé d’un stadier marocain…



Dans un communiqué daté du 20 janvier et relayé par l’Agence Maghreb Arabe Presse, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) marocaine a formellement démenti la rumeur faisant état d’"un décès présumé qui aurait été enregistré à la suite d’une agression criminelle, dont la victime a été un stadier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2025)"





Les services de la Sûreté nationale assurent qu’"aucun décès n’a été enregistré ni parmi les agents de sécurité privés, ni parmi les ramasseurs de balles". La DGSN précise que ces informations ont été corroborées après vérification auprès des différents établissements de santé.



Depuis ce démenti, une partie des internautes ayant relayé l’intox a supprimé ses publications. De son côté, le compte Voxpopuli988, à l’origine de l’affirmation trompeuse, a publié une vidéo d’excuses dans laquelle il reconnaît une erreur. Les autorités marocaines ont par ailleurs annoncé l’ouverture d’enquêtes judiciaires afin d’identifier les personnes impliquées dans la publication et la diffusion de ces contenus, dans l’objectif d’établir les responsabilités et d’éventuelles sanctions.



…ainsi que celle de l’assassinat d’un Sénégalais à l’arme blanche



Une autre rumeur a également circulé : celle de l’assassinat d’un supporter sénégalais au Maroc, présenté par des comptes en ligne comme ayant été "roué de coups de couteau et de machette" puis retrouvé mort et "ligoté" sur une plage.



Dans le même communiqué repris par des médias marocains, la DGSN répond également aux rumeurs d’assassinat d’un supporter sénégalais en marge de la finale et affirme qu’aucun "homicide volontaire" ni aucune "agression ayant entraîné la mort d’un ressortissant sénégalais" n’a été enregistré, selon le mode opératoire décrit dans ces publications.



La DGSN mentionne toutefois un fait distinct : la découverte à Salé, au nord de Rabat, du corps d’une personne non identifiée originaire d’Afrique subsaharienne, sans précision de nationalité. Selon elle, la victime "dégageait une odeur d’alcool" et ne présentait "aucune trace de violence", à l’exception de légères marques de morsures, possiblement liées à la présence de chiens errants dans la zone. Une enquête judiciaire a été ouverte sans que les autorités n’établissent de lien entre ce décès et la finale de la CAN.



Depuis la finale, les réseaux sociaux sont le principal terrain de tensions entre internautes marocains et sénégalais. Rumeurs et informations trompeuses s’y propagent rapidement, alimentant la polarisation et prolongeant les crispations au‑delà du stade.