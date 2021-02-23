Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

CAN 2025 : "Stadier décédé", "supporter assassiné"… retour sur deux intox

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 23 Janvier 2026 à 21:51 modifié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 23:54

Après la finale houleuse de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, deux rumeurs ont largement circulé sur les réseaux sociaux : le décès supposé d’un stadier marocain et l’assassinat présumé d’un supporter sénégalais. Ces affirmations ont été formellement démenties par les autorités marocaines, qui ont ouvert des enquêtes pour identifier les auteurs de leur diffusion.


CAN 2025 : "Stadier décédé", "supporter assassiné"… retour sur deux intox
La Coupe d’Afrique des nations s’est achevée dimanche 18 janvier dans une atmosphère lourde, loin de l’élan d’unité africaine attendu. La finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc, a été marquée par de violents incidents dans les tribunes du stade Moulay-Abdellah à Rabat. Mécontents de certaines décisions arbitrales, des supporters sénégalais ont été impliqués dans des échauffourées qui ont dégénéré. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un stadier marocain, évacué sur civière après avoir reçu des coups au visage.

Au lendemain de ces violences, des rumeurs ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, affirmant que ce stadier aurait succombé à ses blessures. À l’origine de cette information : une vidéo, depuis supprimée, publiée par le compte Instagram français d’extrême droite voxpopuli988. L’affirmation, reprise par de nombreux comptes marocains dont le compte TFT_morocco suivi par 726 000 personnes, a cumulé plusieurs centaines de milliers de vues et a même été relayée par certains médias, dont Maroc Hebdo, qui a depuis retiré son article.



La DGSN dément le décès présumé d’un stadier marocain…

Dans un communiqué daté du 20 janvier et relayé par l’Agence Maghreb Arabe Presse, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) marocaine a formellement démenti la rumeur faisant état d’"un décès présumé qui aurait été enregistré à la suite d’une agression criminelle, dont la victime a été un stadier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2025)"


Les services de la Sûreté nationale assurent qu’"aucun décès n’a été enregistré ni parmi les agents de sécurité privés, ni parmi les ramasseurs de balles". La DGSN précise que ces informations ont été corroborées après vérification auprès des différents établissements de santé.

Depuis ce démenti, une partie des internautes ayant relayé l’intox a supprimé ses publications. De son côté, le compte Voxpopuli988, à l’origine de l’affirmation trompeuse, a publié une vidéo d’excuses dans laquelle il reconnaît une erreur. Les autorités marocaines ont par ailleurs annoncé l’ouverture d’enquêtes judiciaires afin d’identifier les personnes impliquées dans la publication et la diffusion de ces contenus, dans l’objectif d’établir les responsabilités et d’éventuelles sanctions.

…ainsi que celle de l’assassinat d’un Sénégalais à l’arme blanche

Une autre rumeur a également circulé : celle de l’assassinat d’un supporter sénégalais au Maroc, présenté par des comptes en ligne comme ayant été "roué de coups de couteau et de machette" puis retrouvé mort et "ligoté" sur une plage.

Dans le même communiqué repris par des médias marocains, la DGSN répond également aux rumeurs d’assassinat d’un supporter sénégalais en marge de la finale et affirme qu’aucun "homicide volontaire" ni aucune "agression ayant entraîné la mort d’un ressortissant sénégalais" n’a été enregistré, selon le mode opératoire décrit dans ces publications.

La DGSN mentionne toutefois un fait distinct : la découverte à Salé, au nord de Rabat, du corps d’une personne non identifiée originaire d’Afrique subsaharienne, sans précision de nationalité. Selon elle, la victime "dégageait une odeur d’alcool" et ne présentait "aucune trace de violence", à l’exception de légères marques de morsures, possiblement liées à la présence de chiens errants dans la zone. Une enquête judiciaire a été ouverte sans que les autorités n’établissent de lien entre ce décès et la finale de la CAN.

Depuis la finale, les réseaux sociaux sont le principal terrain de tensions entre internautes marocains et sénégalais. Rumeurs et informations trompeuses s’y propagent rapidement, alimentant la polarisation et prolongeant les crispations au‑delà du stade.

CAN 2025 : "Stadier décédé", "supporter assassiné"… retour sur deux intox

Recommandé Pour Vous
< >

Mardi 23 Février 2021 - 13:44 Drame à Pikine Nord : un couple retrouvé mort au quartier Hafia Printania

Jeudi 18 Février 2021 - 15:14 VÉLINGARA : Un adolescent poignardé à mort.

FAITS DIVERS | POLITIQUE | SOCIETE | SPORT | ECONOMIE

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747