GHANA: le Président John Dramani Mahama rend visite à son prédécesseur Nana Akufo-Addo

Comme en atteste la vidéo capturée par dakarposte, le président John Dramani Mahama a rendu visite à son prédécesseur Nana Akufo-Addo à Kwahu début mars 2026. Cette rencontre fait suite à l'alternance politique au Ghana, où John Mahama a succédé à Nana Akufo-Addo après sa victoire à l'élection présidentielle de décembre 2024 et son investiture le 7 janvier 2025.
Les images sont assez révélatrices: les deux dirigeants ont affiché une grande cordialité, réaffirmant leur engagement commun pour la stabilité et la consolidation de la démocratie au Ghana, au-delà des clivages partisans.
Il nous revient que parallèlement, l'ancien président continue de jouer un rôle diplomatique majeur sur le continent. Il a été nommé par l'Union Africaine pour diriger la mission d'observation des élections présidentielles en République du Congo prévues le 15 mars 2026.
Depuis son retour au pouvoir, John Mahama a lancé un programme de "réinitialisation" nationale, se concentrant sur la stabilisation économique et la résolution de la crise énergétique dont son administration a hérité.
En tous cas, ce geste, qui devrait faire des émules, notamment au Sénégal, est , en effet, un symbole fort pour la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le Ghana confirme ainsi son statut de modèle démocratique, où les adversaires politiques maintiennent un dialogue constructif pour l'intérêt national.
Les images sont assez révélatrices: les deux dirigeants ont affiché une grande cordialité, réaffirmant leur engagement commun pour la stabilité et la consolidation de la démocratie au Ghana, au-delà des clivages partisans.
Il nous revient que parallèlement, l'ancien président continue de jouer un rôle diplomatique majeur sur le continent. Il a été nommé par l'Union Africaine pour diriger la mission d'observation des élections présidentielles en République du Congo prévues le 15 mars 2026.
Depuis son retour au pouvoir, John Mahama a lancé un programme de "réinitialisation" nationale, se concentrant sur la stabilisation économique et la résolution de la crise énergétique dont son administration a hérité.
En tous cas, ce geste, qui devrait faire des émules, notamment au Sénégal, est , en effet, un symbole fort pour la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le Ghana confirme ainsi son statut de modèle démocratique, où les adversaires politiques maintiennent un dialogue constructif pour l'intérêt national.