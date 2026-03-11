GHANA: le Président John Dramani Mahama rend visite à son prédécesseur Nana Akufo-Addo

Comme en atteste la vidéo capturée par dakarposte, le président John Dramani Mahama a rendu visite à son prédécesseur Nana Akufo-Addo à Kwahu début mars 2026. Cette rencontre fait suite à l'alternance politique au Ghana, où John Mahama a succédé à Nana Akufo-Addo après sa victoire à l'élection présidentielle de décembre 2024 et son investiture le 7 janvier 2025.



Les images sont assez révélatrices: les deux dirigeants ont affiché une grande cordialité, réaffirmant leur engagement commun pour la stabilité et la consolidation de la démocratie au Ghana, au-delà des clivages partisans.



Il nous revient que parallèlement, l'ancien président continue de jouer un rôle diplomatique majeur sur le continent. Il a été nommé par l'Union Africaine pour diriger la mission d'observation des élections présidentielles en République du Congo prévues le 15 mars 2026.



Depuis son retour au pouvoir, John Mahama a lancé un programme de "réinitialisation" nationale, se concentrant sur la stabilisation économique et la résolution de la crise énergétique dont son administration a hérité.



En tous cas, ce geste, qui devrait faire des émules, notamment au Sénégal, est , en effet, un symbole fort pour la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le Ghana confirme ainsi son statut de modèle démocratique, où les adversaires politiques maintiennent un dialogue constructif pour l'intérêt national.



